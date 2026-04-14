Pagelle Fiorentina Lazio, che differenza nei voti di Zaccagni! Il giudizio dei quotidiani sportivi italiani sui protagonisti del match di ieri

Le pagelle di Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport premiano soprattutto i protagonisti della vittoria della Fiorentina contro la Lazio. Il nome che ricorre con maggiore continuità è quello di David De Gea, decisivo con interventi pesanti nei momenti chiave della gara. I tre quotidiani convergono nel considerarlo uno dei grandi protagonisti del match, sottolineando soprattutto le parate su Zaccagni, Cancellieri e nel finale su Ratkov. Accanto a lui brilla anche Robin Gosens, autore del gol che decide la partita e protagonista pure in fase difensiva con letture, diagonali e chiusure di alto livello. Per La Gazzetta dello Sport è addirittura il migliore in campo. Molto positivi anche i giudizi su Ndour, premiato per una prova di sostanza e qualità in mezzo al campo: contrasti, copertura, ripartenze e inserimenti ne fanno uno degli uomini più efficaci della serata viola.

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Fiorentina Lazio, i flop delle pagelle: Lazzari e Basic tra i peggiori

Sul fronte Lazio, invece, le insufficienze pesanti non mancano. Il giocatore più penalizzato nelle valutazioni è Lazzari, bocciato da tutte e tre le testate soprattutto per l’errore in marcatura su Gosens nell’azione del gol decisivo. I giudizi mettono in evidenza una serata negativa sia in fase difensiva sia nella spinta sulla fascia, con il Corriere dello Sport particolarmente severo nel sottolineare come sia stato sovrastato dall’esterno tedesco. Non convincono neppure le prove di Basic, che paga la lunga inattività e una prestazione poco lucida, segnata da errori tecnici e difficoltà nella gestione del pallone. Anche Maurizio Sarri finisce sotto osservazione nelle pagelle: due quotidiani su tre lo giudicano insufficiente, criticando le scelte iniziali e la gestione dei cambi. In particolare viene messa in discussione la capacità della squadra di trasformare il possesso in pericolosità reale negli ultimi metri.

Fiorentina Lazio, le differenze di voto più evidenti tra i quotidiani

Interessante anche il confronto tra le valutazioni più discordanti. Il caso più evidente riguarda Zaccagni: Tuttosport gli assegna 6,5, considerandolo uno dei più pericolosi, mentre La Gazzetta dello Sport scende fino al 5, punendolo per l’occasione mancata che avrebbe potuto cambiare la partita. Differenze sensibili anche per Harrison, premiato da Corriere e Gazzetta con voti alti per l’assist e la spinta costante, mentre Tuttosport si limita alla sufficienza, giudicando troppo numerosi gli errori. Discorso simile per Patric: promosso da Tuttosport per il dinamismo e il lavoro in costruzione, viene invece bocciato dalla Gazzetta, che ne evidenzia i limiti in un ruolo non naturale. In sintesi, dalle pagelle emerge una linea piuttosto chiara: la Fiorentina ha vinto grazie ai suoi uomini chiave, mentre la Lazio ha pagato errori individuali pesanti e una prova complessivamente poco incisiva.