Fiorentina News
Pagelle Fiorentina Udinese, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A
Pagelle Fiorentina Udinese, ecco i TOP e FLOP del match del Franchi delle 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le nostre valutazioni
Al Franchi di Firenze va in scena Fiorentina Udinese per la sedicesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per la Fiorentina, che torna finalmente alla vittoria grazie a un netto 5-1 ai danni dei bianconeri, conquistando il primo successo in campionato in questa stagione.
Gara subito in discesa per i Viola, complice l’espulsione di Okoye, portiere dell’Udinese, che lascia gli ospiti in dieci uomini. Da quel momento la squadra di Paolo Vanoli prende il controllo totale della partita e dilaga già nel primo tempo. Prima Mandragora sblocca il risultato, poi vanno a segno Gudmundsson e Ndour, mandando il match sul 3-0 all’intervallo.
Sull’onda dell’entusiasmo dei primi 45 minuti, nella ripresa la Fiorentina continua a spingere: Kean realizza una doppietta, mentre nel mezzo arriva la rete di Solet, gol della bandiera per l’Udinese, che non cambia però l’inerzia del match.
Questi i nostri voti ai protagonisti della partita.
PAGELLE FIORENTINA UDINESE
FIORENTINA (3-5-2): De Gea 5.5; Pongracic 5.5, Comuzzo 6 (82′ Viti sv), Ranieri 5.5; Dodo 7, Mandragora 7 (53′ Fortini 6), Fagioli 6.5 (82′ Nicolussi sv), Ndour 6.5, Parisi 6.5 (71′ Kouamé 6); Gudmundsson 7, Kean 7 (71′ Piccoli 6).
UDINESE (3-5-2): Okoye 3; Kristensen 5, Kabasele sv (7′ Sava 4), Solet 6.5; Zanoli 5.5 (45′ Kamara 6), Piotrowski 6, Karlstrom 5, Ekkelenkamp 5 (65′ Gueye 5), Bertola 5.5; Zaniolo 5.5 (45′ Lovric 5), Davis 5 (65′ Buksa 5).