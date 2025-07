Pagelle Fluminense Chelsea, i TOP e i FLOP del match

I top e i flop del match valido per la prima semifinale del Mondiale per Club: pagelle Fluminense Chelsea

La favola del Fluminense si interrompe in semifinale. A Orlando, il Chelsea di Enzo Maresca si dimostra superiore per qualità, cinismo e fisicità, imponendosi per 2-0 e conquistando un posto nella finale del Mondiale per Club. A decidere la sfida è stato il talento cristallino di João Pedro, ex della partita, che con una doppietta da urlo ha punito un Fluminense coraggioso ma troppo sterile in attacco. I brasiliani hanno lottato, hanno avuto l’occasione per pareggiare ma si sono scontrati con un salvataggio miracoloso sulla linea. Alla fine, però, la maggiore caratura dei Blues ha fatto la differenza, con i londinesi che, pur sprecando diverse occasioni per dilagare, hanno gestito il vantaggio con la sicurezza della grande squadra.

I TOP

JOÃO PEDRO (Chelsea) Una notte da ex che si trasforma in una consacrazione mondiale. È semplicemente devastante. Sblocca la partita dopo 17 minuti con un capolavoro a giro da fuori area, un tiro imparabile che non lascia scampo a Fábio, e non esulta per rispetto dei suoi vecchi tifosi. Nella ripresa chiude i conti con un’altra perla: rientra sul destro e scarica un tiro potentissimo che bacia la traversa interna e si insacca. Una doppietta che decide la semifinale e lo elegge a uomo copertina. Implacabile.

MARC CUCURELLA (Chelsea) La sua partita non è fatta solo di corsa e attenzione difensiva, ma di un singolo intervento che vale quanto un gol. Sul risultato di 1-0, con il Fluminense che spinge alla ricerca del pareggio, salva sulla linea di porta una conclusione a botta sicura di Hércules, che aveva già superato il portiere Sánchez. Un salvataggio miracoloso, istintivo e decisivo, che ha negato ai brasiliani la gioia del pareggio e ha cambiato l’inerzia psicologica del match. Provvidenziale.

I FLOP

GERMÁN CANO (Fluminense) Simbolo di un attacco che, di fronte a una difesa di livello superiore, si è rivelato troppo leggero e spuntato. Lotta e si sbatte, ma non riesce mai a essere veramente pericoloso, ben controllato dai centrali del Chelsea. La sua sostituzione a inizio ripresa, con la squadra in svantaggio, è la fotografia di una serata in cui il bomber argentino non è riuscito a lasciare il segno, lasciando il Fluminense orfano del suo cinismo proprio nella partita più importante. Inoffensivo.

NICOLAS JACKSON (Chelsea) Entra nella ripresa per dare freschezza all’attacco, ma si distingue soprattutto per un’azione di puro egoismo che fa infuriare i compagni. Al 79′, dopo aver rubato palla a Ignácio, si invola verso la porta e, invece di servire un liberissimo Palmer al centro, sceglie un tiro sull’esterno della rete da posizione impossibile. Un errore di valutazione grave, che si aggiunge ad altre occasioni sprecate e che dimostra come, nonostante la vittoria, la sua lucidità sotto porta sia ancora da migliorare. Anarchico.