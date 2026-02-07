Napoli News
Pagelle Genoa Napoli: Buongiorno horror, Juan Jesus ingenuo. Hojlund certezza, Colombo non basta VOTI
Pagelle Genoa Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
GENOA: Bijlow 5,5; Marcandalli 6, Ostigard 5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Malinovskyi 6,5 (74′ Masini SV), Frendrup 5, Ellertsson 5, Martin 5,5 (74′ Messias SV); Vitinha 6,5 (89′ Cornet 4.5), Colombo 7 (64′ Ekuban 6,5). All. De Rossi 6.5
NAPOLI: Meret 6; Rrahmani 6, Buongiorno 4 (60′ Beukema 6), Juan Jesus 4,5; Gutierrez 6, Lobotka 6,5, McTominay 7,5 (46′ Giovane 5) (77′ Olivera sv), Spinazzola 6; Vergara 7, Elmas 6,5; Hojlund 7,5. All. Conte 8
