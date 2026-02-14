Voti&Stats
Pagelle Inter Juve, Cambiaso croce e delizia. Zielinski decide la sfida. I VOTI
Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
PAGELLE INTER JUVE
INTER – Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Akanji 6, Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 6); Luis Henrique 6 (66′ Pio Esposito 7), Barella 6 (54′ Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (66′ Diouf 6,5), Dimarco 6,5; Thuram 5,5 (85′ Bonny sv), Lautaro Martinez 5,5.
JUVE – Di Gregorio 5; Kalulu 5,5, Bremer 7, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (78′ Openda sv); McKennie 6.5, Locatelli 7, Miretti 5,5 (61′ Koopmeiners 6); Conceiçao 5,5 (46′ Holm 6), David 5,5 (61′ Cabal 6), Yildiz 6 (75′ Boga 6).
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano