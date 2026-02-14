Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Voti&Stats

Pagelle Inter Juve, Cambiaso croce e delizia. Zielinski decide la sfida. I VOTI

Published

2 ore ago

on

By

Bologna-Juventus streaming gratis? Dove vedere diretta live

Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:

PAGELLE INTER JUVE

INTER – Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Akanji 6, Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 6); Luis Henrique 6 (66′ Pio Esposito 7), Barella 6 (54′ Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (66′ Diouf 6,5), Dimarco 6,5; Thuram 5,5 (85′ Bonny sv), Lautaro Martinez 5,5. 

JUVE – Di Gregorio 5; Kalulu 5,5, Bremer 7, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (78′ Openda sv); McKennie 6.5, Locatelli 7, Miretti 5,5 (61′ Koopmeiners 6); Conceiçao 5,5 (46′ Holm 6), David 5,5 (61′ Cabal 6), Yildiz 6 (75′ Boga 6).

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto1 giorno ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×