Pagelle Juventus Parma: i bianconeri conquistano la seconda vittoria consecutiva: decidono le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners

La Juventus supera il Parma per 2-0 e conquista la seconda vittoria nelle prime due giornate della Serie A 2026/27. La squadra di Luciano Spalletti non entusiasma sul piano del gioco, ma si dimostra ancora una volta concreta e mantiene nuovamente la porta inviolata.

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A decidere la partita sono due protagonisti inizialmente esclusi dalla formazione titolare: Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. L’argentino cambia l’inerzia della gara con il proprio ingresso, mentre l’olandese ritrova un gol che potrebbe rappresentare un importante segnale di ripartenza.

Primo tempo: Conceição prova ad accendere la Juventus

Spalletti sceglie Jonathan David alle spalle di Kolo Muani, con Jeremie Boga chiamato a sostituire Kenan Yildiz. La Juventus prova a controllare la partita, ma fatica a trasformare il possesso del pallone in occasioni realmente pericolose.

Il giocatore maggiormente coinvolto nella manovra offensiva è Francisco Conceição, che prova ripetutamente a creare superiorità attraverso accelerazioni e iniziative personali. Il Parma, però, mantiene le distanze tra i reparti e riesce a limitare gli spazi concessi ai bianconeri.

La formazione ospite si affaccia anche dalle parti di Guglielmo Vicario, sempre attento quando viene chiamato in causa. Il primo tempo termina così sullo 0-0, con la Juventus accompagnata negli spogliatoi da qualche segnale di insoddisfazione del pubblico.

Secondo tempo: Nico Gonzalez entra e sblocca la sfida

Poco prima dell’ora di gioco Spalletti decide di cambiare la trequarti. Al 57’ entrano Nico Gonzalez e Kerim Alajbegovic al posto di David e Boga. L’attaccante canadese lascia il terreno di gioco tra i fischi dello Stadium dopo una prestazione poco incisiva.

L’ingresso di Gonzalez modifica immediatamente la partita. L’argentino impegna prima Corvi con una conclusione pericolosa e successivamente si avventa sulla respinta del portiere. La sua conclusione, deviata da Kolo Muani, termina in rete e porta la Juventus in vantaggio al 62’.

Il Parma prova a reagire attraverso le sostituzioni e si rende pericoloso con Romero, fermato da un importante intervento di Vicario.

Finale: Koopmeiners ritrova il gol e chiude la partita

Nel finale la Juventus perde Andrea Cambiaso, costretto a lasciare il campo dopo essere subentrato a Conceição. Al suo posto entra Koopmeiners, che impiega pochi minuti per lasciare il segno.

All’88’ l’olandese approfitta di un errore del Parma in fase di costruzione e lascia partire un preciso sinistro all’angolino, realizzando la rete del definitivo 2-0. I bianconeri salgono così a sei punti, con quattro gol realizzati e nessuno subito nelle prime due giornate.

JUVENTUS: Vicario 7; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumí 6 (75’ Kelly 6), Celik 6; Locatelli 6.5, Douglas Luiz 5.5; Conceição 6.5 (75’ Cambiaso 6, 86’ Koopmeiners 7), David 5 (57’ Nico Gonzalez 7.5), Boga 5.5 (57’ Alajbegovic 6); Kolo Muani 5.5. All. Spalletti.

PARMA: Corvi 6.5; Delprato 6, Troilo 5.5, Drobnic 5.5; Britschgi 6 (84’ Almqvist sv), Bernabé 6 (80’ Konaté 5), Ordonez 6 (62’ Cremaschi 6), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5 (80’ Elphege sv), Lontani 6 (62’ Romero 6.5). All. Cuesta.