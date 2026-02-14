Voti&Stats
Pagelle Lazio Atalanta: la decidono Zalewski e Ederson, Cataldi stecca. I VOTI
Pagelle Lazio Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Olimpico, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5 (46′ Patric 5), Provstgaard 5.5, Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 5 (87′ Rovella sv), Taylor 6 (79′ Cancellieri sv); Isaksen 6.5 (88′ Dia sv), Maldini 6.5, Noslin 5.5 (67′ Ratkov 5).
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 5.5 (46′ Kossounou 6.5), Djimsiti 6.5, Ahanor 5 (24′ Kolasinac 6+); Zappacosta 6+ (83′ Bellanova sv), Ederson 7, De Roon 6, Bernasconi 6; Samardzic 5.5 (46′ Raspadori 6), Zalewski 7 (70′ Sulemana 6); Krstovic 6.5.