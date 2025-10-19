Pagelle Milan Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Milan Fiorentina: ecco i TOP e FLOP della squadra rossonera di Allegri e i viola di Pioli. Le valutazioni del match di San Siro

Il Milan vince e si prende il primo posto in classifica. Prestazione dai due volti per i rossoneri. Nel primo tempo la squadra di Allegri è sembrata molto timida con la Fiorentina che si è difesa con ordine senza rischiare praticamente nulla. Nella ripresa è Gosens a sbloccare e poi Leao la ribalta con una doppietta da sogno.

I VOTI

MILAN (3-5-1-1): Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 6, Pavlovic 6.5; Athekame 6.5 (57′ Gimenez 7), Ricci 5.5, Modric 7.5, Fofana 6.5, Bartesaghi 6.5; Saelemaekers 6.5 (90′ de Winter s.v.); Leao 8 (90’+3 Balentien s.v.). Allenatore: Massimiliano Allegri 7.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 6, Mari 6, Ranieri 6; Dodo 6.5, Mandragora 6.5 (88′ Dzeko s.v.), Nicolussi Caviglia 6, Fagioli 5.5, Gosens 6.5 (69′ Parisi 4); Fazzini 6 (70′ Gudmundsson), Kean 5.5 (77′ Piccoli s.v.). Allenatore: Stefano Pioli 5.5.

