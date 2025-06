Pagelle Palmeiras Al-Ahly: TOP e FLOP del match

I top e i flop del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle Palmeiras Al-Ahly

Un 2-0 maturato nella ripresa, durata peraltro tantissimo per un lungo stop: tutto abbastanza semplice per il Palmeiras contro l’Ah-Ahly. Per i brasiliani 3 punti importanti, che mettono la squadra al riparo da sorprese per la qualificazione agli ottavi.

TOP

Estevao. Protagonista della più bella azione del primo tempo. Salta gli avversari con una progressione da destra verso il centro e conclude con un tiro rasoterra che sfiora il palo. Un’iniziativa personale che accende la partita. Più in generale, sembra possedere un’accelerazione in grado di fare la differenza e la sensazione che i margini di crescita siano notevoli. Ma quel che fa è già sufficiente per guadagnare il premio di migliore in campo.

Aníbal Moreno. Il suo piede sui calci piazzati è decisivo. Al 48′ calcia la punizione tagliata che, con la deviazione di un avversario, sblocca il risultato. Si ripete al 54′ con un'altra traiettoria velenosa che costringe il portiere a un difficile intervento.

Il suo piede sui calci piazzati è decisivo. Al 48′ calcia la punizione tagliata che, con la deviazione di un avversario, sblocca il risultato. Si ripete al 54′ con un’altra traiettoria velenosa che costringe il portiere a un difficile intervento. Flaco Lopez. Si riscatta ampiamente dopo l’errore di inizio ripresa. In ripartenza, riceve palla, resiste con forza alla carica di un difensore e a tu per tu con il portiere non sbaglia, trovando l’angolo con precisione. Gol che dimostra freddezza e potenza. Ferreira ha fatto decisamente a puntare su di lui nella ripresa e lui stesso ha mostrato di approvare le scelte del tecnico andando a ringraziare un altro buttato nella mischia in corso d’opera, quel Mauricio che gli ha fornito il pallone giusto.

