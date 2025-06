Pagelle Palmeiras Botafogo: TOP e FLOP del match

I top e i flop del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: pagelle Palmeiras Botafogo

Il Palmeiras piega il Botafogo al termine di una maratona estenuante, conclusasi solo ai tempi supplementari. Dopo 90 minuti bloccati sullo 0-0, in cui il Verdão ha costruito le occasioni migliori sbattendo però sul muro eretto dal portiere John Victor, è servita una magia dell’ex Atletico Mineiro Paulinho per decidere la contesa al 99′. Il Fogão si è difeso con grande sacrificio, ma è crollato sotto il colpo del singolo, non riuscendo poi a reagire.

I TOP

PAULINHO (Palmeiras) Entra dalla panchina con il compito di cambiare il volto della partita e lo esegue alla perfezione. Al nono minuto del primo tempo supplementare, si inventa il gol che vale la qualificazione: parte da destra, si accentra, rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che, complice una leggera deviazione, si insacca all’angolo opposto. Una prodezza individuale che spezza l’equilibrio. Risolutore.

JOHN VICTOR (Botafogo) Se il Botafogo riesce a resistere per quasi 100 minuti, il merito è quasi esclusivamente suo. Mantiene a galla la squadra con una serie di interventi decisivi. Nel primo tempo è attento sulla conclusione da fuori di Richard Rios. Nella ripresa si supera, prima su un tiro di Estevão e poi con un riflesso prodigioso sul colpo di testa a botta sicura di Mauricio. Un baluardo quasi invalicabile. Eroico.

RICHARD RIOS (Palmeiras) È il polmone e il martello del centrocampo del Palmeiras. Dopo aver subito un brutto fallo in avvio, non si scompone e inizia a bombardare la porta avversaria con conclusioni potenti e precise dalla distanza. Costringe John Victor a tre parate complesse, dimostrando di essere una minaccia costante e un punto di riferimento per tutta la manovra della sua squadra. Instancabile.

I FLOP

GUSTAVO GOMEZ (Palmeiras) Il capitano macchia una partita di grande solidità con un’ingenuità che poteva costare carissima. Già ammonito (e diffidato), rimedia un secondo cartellino giallo al 115′ per una trattenuta reciproca con Barboza, lasciando i suoi in inferiorità numerica nei minuti finali della partita. Un nervosismo ingiustificato per un giocatore della sua esperienza. Superficiale.

ALEXANDER BARBOZA (Botafogo) La sua partita è un concentrato di difficoltà. Rischia grosso dopo appena 200 secondi con un intervento a forbice che gli costa un’ammonizione inevitabile. Per tutta la gara appare in affanno contro la velocità degli attaccanti avversari e, come se non bastasse, ha la sfortuna di deviare in maniera decisiva la conclusione di Paulinho che vale il gol della sconfitta. Travolto.