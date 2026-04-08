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Pagelle Psg Liverpool: il solito Kvara, diamante Douè. Mamardashvili evita il tracollo VOTI

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Published

16 ore ago

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doué

Pagelle Psg Liverpool: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

Pagelle Psg Liverpool: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

PSG: Safonov 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 7, Pacho 7, Nuno Mendes 7; Zaïre-Emery 6.5, Vitinha 6.5, João Neves 6.5; Doué 7.5 (77′ Lee 6), Dembélé 6 (87′ Hernandez SV), Kvaratskhelia 7.5. All. Luis Enrique 7.5

LIVERPOOL: Mamardashvili 6.5; Gomez 5, Konaté 5, Van Dijk 6, Kerkez 6 (78′ Robertson SV); Gravenberch 5, Mac Allister 5.5; Wirtz 5.5 (78′ Gakpo SV), Szoboszlai 5.5 (78′ Jones SV) , Frimpong 5 (90′ Nyoni SV); Ekitiké 5 (78′ Isak SV). All. Slot 5

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