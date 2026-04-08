Psg Liverpool 2-0: nel segno di Doue e Kvaratskhelia, Luis Enrique vince e cuce un pezzo di qualificazione!

Psg Liverpool 2-0: come è andata la sfida del Parco dei Principi, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League

Il fascino delle grandi notti europee premia in modo netto i padroni di casa. Nell’attesissima sfida d’andata, il Paris Saint-Germain supera il Liverpool per 2-0, archiviando una prestazione corale e tattica di altissimo livello. I transalpini hanno imposto il proprio gioco fin dalle primissime battute, mettendo alle corde la corazzata inglese e blindando un risultato preziosissimo in vista del match di ritorno.

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Il vantaggio firmato Doue e il monologo transalpino

L’approccio alla gara della formazione parigina è letteralmente devastante, supportato da un possesso palla prolungato e asfissiante. La pressione territoriale si concretizza con grande rapidità già all’11′ minuto: l’ispiratissimo Desire Doue si inventa uno slalom travolgente che semina il panico tra le maglie della retroguardia britannica e, giunto al limite dell’area, fa partire una conclusione che, deviata in maniera fortuita, beffa l’incolpevole portiere regalando il meritato 1-0 ai padroni di casa.

La reazione dei Reds appare timida, sterile e decisamente confusionaria. La formazione ospite fatica enormemente a costruire trame offensive pulite e finisce per innervosirsi, come testimoniano gli inevitabili cartellini gialli rimediati in rapida successione da Joe Gomez e Alexis Mac Allister intorno alla mezz’ora di gioco.

Il sigillo di Kvaratskhelia e il colpo di scena del VAR

La seconda frazione di gioco ricalca fedelmente il copione tattico dei primi quarantacinque minuti. Al 65′ minuto, la compagine francese mette definitivamente la partita in cassaforte: Joao Neves offre un pallone filtrante perfetto per Khvicha Kvaratskhelia, il quale dimostra un’incredibile freddezza eludendo l’intervento in uscita dell’estremo difensore con una finta magistrale e appoggiando docilmente in rete la palla del pesantissimo 2-0.

Poco più tardi, l’incontro regala un inatteso brivido legato alla tecnologia. Al 70′, il fischietto spagnolo Jose Sanchez decreta un calcio di rigore per il PSG sanzionando un intervento irregolare in scivolata di Ibrahima Konate. Tuttavia, dopo un’attenta analisi al monitor del VAR, l’arbitro decide clamorosamente di ritornare sui propri passi, optando per annullare il penalty. Nel finale disperato, Arne Slot stravolge l’attacco inserendo forze fresche come Gakpo e Isak, ma a sfiorare la terza segnatura è ancora il club parigino, fermato unicamente dal palo colpito da Ousmane Dembele all’87’.