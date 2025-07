Pagelle PSG Real Madrid, i TOP e i FLOP del match

I top e i flop e le pagelle del match valido per la seconda semifinale del Mondiale per Club: pagelle PSG Real Madrid

Una lezione di calcio, una dimostrazione di superiorità totale che annichilisce i campioni e proietta il Paris Saint-Germain in finale del Mondiale per Club. La semifinale del MetLife Stadium non è mai stata in discussione: la squadra di Luis Enrique ha letteralmente demolito il Real Madrid di Xabi Alonso con un 4-0 senza appello, frutto di un primo tempo da incubo per gli spagnoli, chiuso sotto di tre gol. Il PSG ha dominato in ogni zona del campo, sfruttando due errori difensivi imperdonabili dei Blancos nei primi otto minuti per indirizzare la partita e gestendola poi con una qualità di palleggio e una fluidità di manovra che hanno lasciato il Real inerme, “toccato e affondato”.

I TOP

FABIÁN RUIZ (PSG) È il protagonista assoluto della semifinale. Sblocca la partita dopo 5 minuti con il fiuto del rapace d’area, avventandosi su una respinta di Courtois. Raddoppia al 23′ concludendo un’azione meravigliosa, tutta verticale e di prima, dimostrando un tempismo perfetto nell’inserimento. Domina il centrocampo, detta i ritmi e si toglie la soddisfazione di una doppietta pesantissima contro i rivali spagnoli. Dominante.

OUSMANE DEMBÉLÉ (PSG) Una spina nel fianco costante, un incubo per la difesa del Real Madrid. È lui a creare il panico in occasione del primo gol, rubando palla ad Asencio e costringendo Courtois alla parata. All’8′, approfitta di un liscio clamoroso di Rüdiger per involarsi verso la porta e segnare con la freddezza del campione il gol del 2-0. Ogni sua accelerazione crea superiorità numerica e la standing ovation del MetLife al momento della sua sostituzione è il giusto tributo a una prestazione sontuosa. Imprendibile.

I FLOP

RAÚL ASENCIO (Real Madrid) La sua partita è un disastro che dà il via al crollo dei Blancos. Sul primo gol, si “addormenta” in fase di costruzione, perdendo un pallone sanguinoso al limite della sua area che porta alla rete di Fabián Ruiz. Un errore gravissimo, non da giocatore del suo livello, che lo manda in tilt psicologico per il resto della sua permanenza in campo, tanto da essere sostituito al 64′ dopo una prestazione da incubo. Sciagurato.

ANTONIO RÜDIGER (Real Madrid) Se Asencio ha aperto la voragine, lui l’ha resa una fossa invalicabile. Il suo errore sul secondo gol è, come lo definisce la stampa spagnola, “imperdonabile”. Un liscio completo a molti metri dalla porta che regala a Dembélé una prateria per il 2-0. Un’incertezza tecnica inspiegabile per un difensore della sua esperienza, che ha affondato la sua squadra dopo appena otto minuti di gioco. Irriconoscibile.