Pagelle Real Madrid Borussia Dortmund: i Top e i Flop del match del Mondiale per club

Pagelle Real Madrid Borussia Dortmund: i Top e i Flop del match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025

Una partita dominata per novanta minuti si trasforma in un finale di pura follia, ma alla fine è il Real Madrid a staccare il pass per la semifinale contro il PSG. I Blancos di Xabi Alonso impartiscono una lezione di calcio a un Borussia Dortmund passivo e senza idee per quasi tutta la gara, portandosi sul 2-0 con i canterani Gonzalo e Fran García. Quando la partita sembra in totale controllo, un finale da incubo con un gol di Beier, un rigore e un’espulsione di Huijsen rischia di rovinare tutto. A chiudere i conti ci pensa però la classe infinita di Kylian Mbappé con un capolavoro assoluto, prima che Courtois sigilli il 3-2 finale con una parata miracolosa.

I TOP

KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid) Entra dalla panchina per gestire, finisce per decidere la partita con un gesto che è pura poesia. Il suo gol del 3-1 è un capolavoro assoluto: un “tijerazo”, una sforbiciata al volo su cross di Arda Güler che si insacca sul primo palo e spegne le speranze del Dortmund un minuto dopo il loro gol. Una rete di difficoltà e bellezza inaudite, che dimostra come basti un suo lampo per illuminare la notte. Straripante.

GONZALO GARCÍA (Real Madrid) Toccato da una bacchetta magica. Apre le marcature con un tocco da “puro ‘9’” che lo proietta in cima alla classifica marcatori del torneo. Per 70 minuti è una spina nel fianco costante, svaria, dialoga con i compagni e si fa trovare sempre pronto. È il simbolo di una “cantera” che, sotto la guida di Xabi Alonso, è diventata un fattore decisivo anche sul palcoscenico più importante. Implacabile.

I FLOP

DEAN HUIJSEN (Real Madrid) Rovina una partita fino a quel momento quasi perfetta con un’ingenuità gravissima al 95′. Il suo intervento su Guirassy, scomposto e in ritardo, non solo provoca il rigore del 3-2, ma gli costa anche un’espulsione diretta per chiara occasione da gol. Un errore che ha quasi riaperto una partita chiusa e che gli farà saltare la semifinale contro il PSG. Sciagurato.

KARIM ADEYEMI (Borussia Dortmund) Apparso molto fumoso, per usare un eufemismo. Mai un guizzo, mai uno scatto per mettere in difficoltà la difesa del Real. Viene sostituito all’intervallo e il suo sostituto, Beier, segna il gol che riaccende la speranza. La sua assenza dal gioco è stata totale. Inconsistente.