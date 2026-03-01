Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Voti&Stats

Pagelle Roma Juve: David impalpabile, strapotere Malen, Gatti salva Spalletti

Published

38 minuti ago

on

By

Conceicao Roma Juve

Pagelle Roma Juve, i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Olimpico, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Torino Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti ai calciatori in campo

Voti Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 6; Rensch 6.5 (74′ Ghilardi 6), Koné 6.5, Cristante 5.5 (74′ El Aynaoui 5.5), Wesley 7; Pisilli 7, Pellegrini 6.5 (90′ Zaragoza s.v.); Malen 7. All. Gasperini.

Voti Juventus (3-4-2-1): Perin 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (88′ Gatti 7), Kelly 5; McKennie 6, Thuram 6 (72′ Miretti 6), Koopmeiners 5.5, Cambiaso 5 (89′ Openda s.v.); Conceiçao 7 (72′ Zhegrova 6), Yildiz 5,5; David 5 (63′ Boga 6.5). All. Spalletti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Arnautovic Mihajlovic Arnautovic Mihajlovic
Serie A1 giorno ago

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...
Change privacy settings
×