Voti&Stats
Pagelle Roma Juve: David impalpabile, strapotere Malen, Gatti salva Spalletti
Pagelle Roma Juve, i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Olimpico, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Torino Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti ai calciatori in campo
Voti Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 6; Rensch 6.5 (74′ Ghilardi 6), Koné 6.5, Cristante 5.5 (74′ El Aynaoui 5.5), Wesley 7; Pisilli 7, Pellegrini 6.5 (90′ Zaragoza s.v.); Malen 7. All. Gasperini.
Voti Juventus (3-4-2-1): Perin 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (88′ Gatti 7), Kelly 5; McKennie 6, Thuram 6 (72′ Miretti 6), Koopmeiners 5.5, Cambiaso 5 (89′ Openda s.v.); Conceiçao 7 (72′ Zhegrova 6), Yildiz 5,5; David 5 (63′ Boga 6.5). All. Spalletti.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...