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Pagelle Sassuolo Torino: Berardi entra e decide, prima vittoria in Serie A per Aquilani – VOTI
Pagelle Sassuolo Torino: i neroverdi conquistano i primi tre punti della stagione. Volpato e Berardi piegano la squadra di Abate
Il Sassuolo conquista la prima vittoria nel campionato di Serie A 2026/27, superando il Torino per 2-1 al Mapei Stadium. La sfida tra gli amici Alberto Aquilani e Ignazio Abate viene decisa da Domenico Berardi, entrato nella ripresa e subito determinante.
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I neroverdi salgono così a tre punti in classifica, mentre i granata restano ancora fermi a quota zero dopo le prime due giornate. Le altre reti portano le firme di Cristian Volpato e Pietro Comuzzo.
Primo tempo: traversa di Cinquegrano, poi Volpato sblocca la gara
Il Sassuolo parte con grande aggressività e dopo meno di due minuti sfiora il vantaggio. Simone Cinquegrano lascia partire una conclusione potente che si stampa sulla traversa, mettendo subito in difficoltà la formazione granata.
Il Torino risponde attraverso Nikola Vlasic, che ha due opportunità per battere Arijanet Muric, senza però riuscire a sfruttarle. A trovare il vantaggio sono così i padroni di casa.
Al 32’ Armand Laurienté avvia il contropiede neroverde, mentre Vasilije Adzic completa la giocata con un elegante colpo di tacco per Volpato. Il classe 2003 calcia di prima intenzione con il sinistro e supera Diego Mascardi, realizzando l’1-0.
Primo tempo: Comuzzo pareggia prima dell’intervallo
Il Torino non si disunisce e trova la rete del pareggio nel recupero della prima frazione. Al 47’ Alessio Cacciamani supera Volpato sulla corsia e mette al centro un pallone preciso per Pietro Comuzzo.
Il difensore granata si inserisce con i tempi giusti e, con un colpo di testa, batte Muric firmando l’1-1. Le due squadre rientrano quindi negli spogliatoi in parità dopo un primo tempo giocato a ritmi elevati.
Secondo tempo: Berardi entra e firma il successo neroverde
Nella ripresa Aquilani prova a cambiare la partita attraverso le sostituzioni. Al 73’ entra Domenico Berardi al posto di Kieron Bowie e il capitano neroverde impiega meno di cinque minuti per lasciare il segno.
Al 78’ Fedde Leysen prolunga il pallone di testa e Berardi conclude immediatamente con il mancino, trovando l’angolo basso e battendo Mascardi. Il Torino prova a reagire con gli ingressi di Aboukhlal, Kulenovic e Duvan Zapata, ma il Sassuolo protegge il 2-1 fino al triplice fischio.
Per Aquilani arriva così la prima vittoria da allenatore in Serie A. La gara è stata diretta da Davide Di Marco della sezione di Ciampino.
SASSUOLO: Muric 6; Cinquegrano 7, Idzes 6.5, Leysen 7, Doig 6.5 (60’ Obrador 6.5); Adzic 7 (60’ Thorstvedt 6), Matic 7 (90’ Lipani sv), Bakola 7; Volpato 7 (60’ Dominguez 6.5), Bowie 6 (73’ Berardi 7.5), Laurienté 6.5. All. Aquilani 7.
TORINO: Mascardi 5.5; Comuzzo 7, Coco 5.5, Cömert 5.5 (67’ Ismajli 6.5); Fortini 5.5 (73’ Aboukhlal 5.5), Gineitis 6 (68’ Ilkhan 5.5), Fitz-Jim 6, Cacciamani 7; Vlasic 5.5, Adams 5.5 (83’ Zapata sv); Simeone 4.5 (73’ Kulenovic 5.5). All. Abate 5.5.