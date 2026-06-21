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Pagelle Spagna Arabia Saudita: Oyarzabal brilla con una doppietta, Yamal decisivo – I VOTI
Pagelle Spagna Arabia Saudita: i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Spagna Arabia Saudita: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026, Un 4-0 netto, maturato già nel primo tempo con un netto 3-0.
I TOP
- Mikel Oyarzabal (Spagna): una prestazione semplicemente clamorosa. Dopo l’opaca – a essere generosi – prova del debutto, l’attaccante della Real Sociedad si riscatta con gli interessi. Sforna un assist al bacio per l’1-0 di Lamine Yamal al 10′, poi decide di mettersi in proprio e nel giro di tre minuti (al 21′ e al 24′) firma una letale doppietta che indirizza irrimediabilmente la partita.
- Lamine Yamal (Spagna): al suo debutto da titolare in questo Mondiale non si lascia tradire dall’emozione. Spina nel fianco costante per la retroguardia saudita, trova il gol che sblocca l’incontro al 10′ inserendosi perfettamente sul secondo palo per capitalizzare l’assist di Oyarzabal. Dimostra personalità da vendere: al 4′ sfiora l’incrocio dei pali, per poi sfiorare il raddoppio al 36′. Perde qualche palla di troppo, ma regala brividi d’emozione allo stadio – e immaginiamo in mondovisione – ogni qualvolta viene in possesso di palla. La squadra lo cerca tantissimo,
- Pau Cubarsí (Spagna): Il giovane difensore guida la retroguardia iberica con una maturità impressionante. Sempre attento e pulito negli interventi, si distingue per almeno un paio di chiusure decisive nel primo tempo (al 34′ su Al Dawsari e al 41′ anticipando tutti in scivolata). Straordinario filtrante a lunga gittata nella ripresa per Pedro Porro.
I FLOP
- Mohammed Al-Owais (Arabia Saudita): sfortunato e impreciso. Commette uno svarione colossale al 36′ che per poco non regala un gol pazzesco a Oyarzabal, poi al 49′ compie l’errore decisivo: respinge un pallone calciato da Cucurella centrandolo addosso al proprio compagno di squadra Al Tambakti, causando il più sfortunato degli autogol e fissando il punteggio sul 4-0.
- Hassan Al Tambakti (Arabia Saudita): giornata da dimenticare per il difensore saudita. Oltre a soffrire costantemente la pressione offensiva di Oyarzabal e degli incursori spagnoli, viene anche colpito dalla sfortuna in occasione dell’autogol che sigilla il poker iberico al 49′.
- Nawaf Al-Buraikan (Arabia Saudita): completamente avulso dal gioco. Lasciato troppo solo dal centrocampo saudita, l’attaccante non riesce mai a rendersi pericoloso né a far salire la squadra. Prova timidamente a dialogare con Al-Dawsari, ma senza alcun esito positivo. Sostituito al 60′ per far spazio ad Al Shamat.