Udinese News
Pagelle Udinese Como: Solet giganteggia, Zaniolo timido. Stecca l’attacco di Fabregas VOTI
Pagelle Udinese Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
Pagelle Udinese Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
UDINESE: Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 6.5 (86′ Bertola SV), Solet 7; Ehizibue 5.5 (86′ Zarraga SV), Piotrowski 5.5 (65′ Miller 6), Karlstrom 6.5, Kamara 6 (69′ Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5 (69′ Gueye 6), Atta 6; Zaniolo 5.5. All. Runjaic 6
COMO: Butez 6.5; Smolcic 6 (86′ Van der Brempt SV), Kempf 6, Diego Carlos 6.5, Valle 6; Da Cunha 6, Perrone 5.5 (60′ Sergi Roberto 6.5); Diao 5.5 (80′ Morata SV), Caqueret 5.5 (60′ Baturina 6), Paz 5.5; Douvikas 5 (60′ Vojvoda 6). All. Fabregas 6
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...