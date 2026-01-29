Pagelle Union SG Atalanta, il turnover tradisce Palladino: TOP e FLOP secondo i quotidiani sportivi. Samardzic bocciato, Sulemana è un caso

La notte di Bruxelles gela le ambizioni europee dell’Atalanta e riapre il processo alle cosiddette “seconde linee”. La sconfitta per 1-0 incassata contro l’Union Saint-Gilloise complica tremendamente il cammino in Champions League, obbligando ora la squadra a non sbagliare più nulla. La stampa sportiva è quasi unanime nel condannare la gestione di Raffaele Palladino: il tecnico dei Nerazzurri, punito con un severo 4,5 sia da La Gazzetta dello Sport che da Tuttosport, è accusato di aver esagerato con un turnover profondo che ha tolto certezze e fluidità alla manovra, interrompendo bruscamente il percorso di crescita delle ultime settimane.

LEGGI ANCHE: Champions League amara per le italiane, i rimpianti di Inter e Napoli: Conte è eliminato!

I pochi sorrisi: Ederson e la linea verde

Nel naufragio collettivo della Dea, pochi riescono a tenere la testa fuori dall’acqua. I quotidiani concordano nel salvare Ederson: il centrocampista brasiliano (voto 6) è stato l’ultimo ad arrendersi, predicando nel deserto e provando a dare ritmo fino all’ingresso dei “titolarissimi”. Note liete anche per il giovanissimo Honest Ahanor: il difensore classe 2008 ha retto l’urto fisico dei belgi, dimostrandosi il meno distratto del pacchetto arretrato. Sufficienza piena anche per Charles De Ketelaere, unico capace di riaccendere la luce offensiva nel finale.

Samardzic flop, Sulemana divide

Le note dolenti riguardano chi doveva sfruttare l’occasione per scalare le gerarchie. Il grande bocciato è Lazar Samardzic: il fantasista serbo, atteso al salto di qualità, ha fornito una prova definita “oscura” e inconcludente, meritandosi un 4,5 senza appello per la troppa imprecisione. Male anche Yunus Musah, apparso frenetico e tatticamente disordinato in mezzo al campo. Esistono però profonde divergenze di giudizio su alcuni singoli. Il caso più eclatante è quello di Kamaldeen Sulemana: per la Rosea l’ingresso del mediano merita un 5,5 per l’impatto fisico, mentre per il quotidiano torinese la prestazione è da 4 pieno, giudicando imperdonabile il gol del pareggio divorato clamorosamente al 90′. Stesso destino per Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano divide la critica tra chi ne apprezza l’anima combattiva (6) e chi lo ha visto sbattere sistematicamente contro il muro difensivo avversario (4,5).

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo