Pagliuca: «Martinez il più forte al Mondo. Su Donnarumma-Maignan...»

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna e Inter, ha fatto una panoramica dei portieri in circolazione a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

MIGLIORE AL MONDO – «Il migliore al mondo è il Dibu Martinez, è forte in tutto e non ha punti deboli. Comanda bene la difesa, ha grande personalità e non soffre la pressione come dimostrato al Mondiale. E poi tra i pali è esplosivo, a uno così diventa molto difficile fare gol».

MAIGNAN-DONNARUMMA – «Il francese del Milan è forte, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui e Donnarumma la critica utilizza due pesi e due misure… Quando sbaglia Maignan le papere passano sotto silenzio; mentre su Gigio noto un accanimento preventivo. Ogni errore di Donnarumma viene sempre sottolineato e si tende a massacrarlo. Peccato che quando è decisivo in positivo come a Dortmund, dove ha fatto 4 parate decisive per il passaggio del turno in Champions League, non se ne parli. Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio del nostro calcio che andrebbe maggiormente supportato e tutelato»

