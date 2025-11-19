Pagliuca non dimentica: «Nel 1998 subimmo una serie di furti a ripetizione. l fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia indelebile»

Pagliuca non ha dubbi: «Nel 1998 subimmo una serie di furti a ripetizione. l fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia»

Gianluca Pagliuca, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza all’Inter. Ecco un estratto:

AVVENTURA ALL’INTER – Nel 1998 subimmo una serie di furti a ripetizione. La Juve era una grande squadra, ma noi eravamo più forti e meritavamo. Il fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia indelebile. Mi hanno tolto uno scudetto. Fu uno scandalo… e ogni volta che ci ripenso mi incazzo.

LO VOLEVA IL MANCHESTER UNITED – Mi voleva Ferguson, ma l’Inter aveva appena preso Ronaldo e io non avevo nessuna intenzione di andarmene: ero in squadra con il Fenomeno, il giocatore più forte che abbia mai visto in tutta la mia carriera. In più, Moratti non voleva cedermi. La Premier al tempo aveva meno appeal della Serie A, oggi probabilmente farei una scelta diversa. Allora tutti i più bravi venivano a giocare da noi. Quando ero alla Samp mi chiamò Mazzone. La Roma era stata appena comprata da Sensi e volevano rifondare. Ma io a Genova stavo bene e rifiutai.

