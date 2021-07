Paleari ricorda Juventus Genoa: «Gliel'abbiamo fatta sudare. Buffon...»

Alberto Paleari ricorda Juventus Genoa di Coppa Italia decisa dal gol di Rafia: ecco le sue dichiarazioni

Alberto Paleari ricorda Juventus-Genoa di Coppa Italia: il portiere del Benevento, allora al Grifone, ha parlato così a Sky Sport.

«Scambiare la maglia con Buffon? L’ho già fatto l’anno scorso in Coppa Italia. Gliela facemmo sudare quella partita, finì 3-2 per loro ai supplementari. Io speravo di andare ai rigori per trovarmi di fronte Cristiano Ronaldo ma non fu così. Ora ritroverò Buffon e stavolta spero che faremo un gol in più di loro».