Volano urla al Melià: Foschi se la prende con la Juve per… Clemenza

Alterco sulla deadline di mercato all’Hotel Melià tra il direttore sportivo del Palermo Foschi e il vice-d. s. della Juventus Cherubini: tutta colpa del prestito di Clemenza al Padova…

Non c’è mercato che si rispetti senza bagarre finale: anche nelle ultime ore di questa sessione sarebbe successo il tutto e il contrario di tutto, pur senza botti da copertina che abbiano destato più di tanto l’interesse da parte dei media. A fare clamore però ieri sarebbe stato un faccia a faccia piuttosto nervoso tra il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi e il vice-direttore sportivo della Juventus (ed attualmente responsabile di mercato della Juventus U23) Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici. Oggetto del contendere – riportano stamane le cronache – era il giovane fantasista bianconero Luca Clemenza, giocatore che pareva in un primo momento destinato proprio alla squadra siciliana, prima del brusco cambio di rotta delle ultime ore che invertito invece il suo destino.

Clemenza, l’anno scorso all’Ascoli, infatti ieri sera è finito in prestito ad un’altra squadra di Serie B, la neo-promossa Padova, proprio per volontà juventina. Nei corridoi dell’Hotel Melià di Milano così sarebbe scoppiato un accenno di ressa con Foschi – davvero molto innervosito dall’atteggiamento della Juventus secondo i gossip – che avrebbe additato pesantemente Cherubini, distante qualche metro. Alla fine tra i due ci sarebbe comunque stato un chiarimento e la situazione è tornata in ogni caso in breve tempo alla normalità. Per quanto normale possa essere definito un mercato da milioni di euro gestito nelle stanze di un albergo.