Mossa a sorpresa Milan: offerto il posto di d. s. al vice di Paratici alla Juventus!

Milan, mossa a sorpresa per il ruolo di direttore sportivo: spunta il nome di Federico Cherubini, attuale braccio destro di Fabio Paratici alla Juventus

Il suo nome ai più non dirà moltissimo, ma per gli addetti ai lavori è uno dei principali artefici dello strapotere degli ultimi anni in casa Juventus: Federico Cherubini, attuale vice-direttore sportivo bianconero e braccio destro praticamente inseparabile del d. s. Fabio Paritici. Cherubini da qualche ora sarebbe al centro degli intrighi di mercato che riguardano tanto la Juve quanto il Milan, che tratta lo scambio tra Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, non in quanto artefice della trattativa, ma come possibile oggetto della stessa. Sì, perché stando alle ultime, proprio Cherubini – ex d. s. del Foligno – sarebbe finito al centro dell’interesse del nuovo Milan a guida Elliot: una mossa a sorpresa, abbastanza inattesa, visto che fino a pochissime ore fa – di fatto – il suo nome non era stato mai accostato né ai rossoneri né a nessun’altra squadra.

Di più: Cherubini era stato praticamente nominato come supervisore e direttore sportivo della seconda squadra della Juventus, quella che in questa stagione dovrebbe fare il proprio esordio in Serie C. Una nomina che lo aveva ancora di più avvicinato al mondo bianconero, ma che adesso potrebbe non bastare a trattenerlo. Al vice di Paratici, infatti, il Milan avrebbe offerto – pare – addirittura il posto di direttore sportivo che fino a qualche giorno fa era occupato da Massimiliano Mirabelli, poi frettolosamente allontanato insieme all’ex amministratore delegato Marco Fassone. Cherubini potrebbe insomma ricoprire nell’organigramma rossonero un ruolo di mercato di primissimo piano al fianco di Leonardo, di fatto direttore tecnico del nuovo Milan di Elliot e dunque supervisore generale di tutte le strategie sportive del club.