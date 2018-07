Juventus e Milan a lavoro per lo scambio Bonucci-Caldara con Higuain in rossonero. Attenzione all’inserimento del Chelsea che tenta anche Rugani

Rebus Bonucci–Caldara–Higuain tra Juventus, Milan e il terzo ‘incomodo’ Chelsea. Maurizio Sarri ha dichiarato di non avere interesse per il Pipita perché ha già a disposizione Morata ma con l’addio dello spagnolo i Blues lancerebbero l’assalto al centravanti argentino in uscita dalla Juventus. Gonzalo è atteso domani a Torino per l’allenamento con la Vecchia Signora, il primo del nuovo anno, e alla Continassa incontrerà anche il nuovo padrone di casa, Cristiano Ronaldo. Il Pipita è ospite ‘indesiderato’ ed è stato inserito dalla Juve nell’affare Bonucci-Caldara con il Milan.

Il club rossonero è pronto ad acquistare il Pipita in prestito (anche biennale) a circa 20 milioni, con riscatto a 35 milioni. Oggi l’agente e fratello di Gonzalo, Nicolas, sarà in Italia per capire meglio la situazione. Attenzione però al Chelsea. I Blues vogliono un nuovo difensore e potrebbero pescare dalla Juventus. Oggi dovrebbe andare in scena l’incontro tra la Juve e i londinesi con il Chelsea disposto a offrire 55 milioni per Rugani e a parlare, in alternativa, di Caldara ma il difensore è la base su cui poggia lo scambio con Bonucci tra Juve e Milan e un suo addio, direzione, Chelsea, rovinerebbe i piani dei bianconeri e dei rossoneri. L’alternativa potrebbe essere: Caldara alla corte di Sarri, scambio Bonucci-Higuain tra Juve e Milan ma i rossoneri avrebbero poi bisogno di un nuovo difensore centrale. Juve e Chelsea parleranno anche di Higuain che, prima di andar via Higuain vorrà garanzie su ingaggio e formula dell’operazione.