Palestra verso la Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo, la chiamata è vicina per il laterale del Cagliari

Palestra verso la Nazionale con Gattuso: perché il ct sta valutando la convocazione e quando potrebbe arrivare

Il talento del Cagliari, Marco Palestra, sta attirando sempre più attenzione grazie a prestazioni di alto livello che lo hanno proiettato anche sotto i riflettori nazionali. Il laterale classe 2005, cresciuto nel vivaio rossoblù, è seguito con interesse dagli osservatori della Nazionale, che lo monitorano per una possibile convocazione: sotto la guida di Fabio Pisacane ha mostrato maturità tattica e continuità, diventando un elemento chiave nella crescita della squadra.

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo potrebbe aprire a Palestra la strada verso il debutto azzurro. L’assenza del terzino del Napoli ha spinto il CT Gennaro Gattuso a valutare alternative per la fascia destra, e il rendimento del giovane cagliaritano lo pone tra i candidati più concreti per le prossime convocazioni. Le sue qualità — equilibrio difensivo, spinta offensiva e adattabilità — lo rendono una soluzione credibile per il ruolo.

La stagione di Palestra con il Cagliari è stata finora brillante: ottime prestazioni in entrambe le fasi, capacità di inserirsi negli schemi e di incidere sulla manovra offensiva. Secondo le indiscrezioni, Gattuso sarebbe rimasto colpito dal suo percorso e sta seriamente valutando la chiamata per le prossime gare: un’opportunità che potrebbe trasformare la sua carriera, facendo il salto da promessa a realtà del calcio italiano.

