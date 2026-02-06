Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Nazionali

Palestra verso la Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo, la chiamata è vicina per il laterale del Cagliari

Published

17 minuti ago

on

By

Marco Palestra mercato

Palestra verso la Nazionale con Gattuso: perché il ct sta valutando la convocazione e quando potrebbe arrivare

Il talento del Cagliari, Marco Palestra, sta attirando sempre più attenzione grazie a prestazioni di alto livello che lo hanno proiettato anche sotto i riflettori nazionali. Il laterale classe 2005, cresciuto nel vivaio rossoblù, è seguito con interesse dagli osservatori della Nazionale, che lo monitorano per una possibile convocazione: sotto la guida di Fabio Pisacane ha mostrato maturità tattica e continuità, diventando un elemento chiave nella crescita della squadra.

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo potrebbe aprire a Palestra la strada verso il debutto azzurro. L’assenza del terzino del Napoli ha spinto il CT Gennaro Gattuso a valutare alternative per la fascia destra, e il rendimento del giovane cagliaritano lo pone tra i candidati più concreti per le prossime convocazioni. Le sue qualità — equilibrio difensivo, spinta offensiva e adattabilità — lo rendono una soluzione credibile per il ruolo.

La stagione di Palestra con il Cagliari è stata finora brillante: ottime prestazioni in entrambe le fasi, capacità di inserirsi negli schemi e di incidere sulla manovra offensiva. Secondo le indiscrezioni, Gattuso sarebbe rimasto colpito dal suo percorso e sta seriamente valutando la chiamata per le prossime gare: un’opportunità che potrebbe trasformare la sua carriera, facendo il salto da promessa a realtà del calcio italiano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A1 ora ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×