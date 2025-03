Juve Atalanta, Paletta sicuro: «Partita tirata, con pochi gol. Gasperini? Fa giocare le sue squadre in modo devastante. Thiago Motta mi piace. Su Koopmeiners...»

Juve Atalanta, Paletta non ha dubbi: «Partita tirata, con pochi gol. Su Gasperini e Thiago Motta dico questo». Le dichiarazioni

Gabriel Paletta ha parlato nel corso di un’intervista a Tuttosport, nel giorno del big match tra Juve Atalanta. Le dichiarazioni:

CHE JUVE ATALANTA SI ASPETTA – «Sarà una partita tirata, con pochi gol. L’Atalanta sta disputando un torneo incredibile. E la Juve ultimamente sta facendo vedere alcune cose che avevano fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta. Se dovessero vincere gli ospiti, sarebbe una bella botta per il campionato. Se invece dovessero avere la meglio i bianconeri, accorcerebbero in classifica e potrebbero provare a lottare per lo scudetto».

GLI PIACE THIAGO MOTTA – «Sì, anche se noi guardiamo tutti. Ci sono delle cose che ci piacciono di più e altre di meno. Apprezzo come lui interpreti le partite e come responsabilizzi i suoi ragazzi. Poi però non giochiamo a uomo, né scomponiamo il modulo, con i difensori che salgono a centrocampo».

GASPERINI – «Fa giocare le sue squadre in modo devastante, corrono sempre tutti, ottiene risultati e chi vede l’Atalanta, si diverte. Sia Motta che Gasperini hanno cambiato spesso formazione? Giusto, così tieni tutti sull’attenti. Così il calciatore sa che deve sempre andare a duemila, anche in allenamento».

MIGLIORI DIFENSORI DI JUVE ATALANTA – «Tra i bianconeri nomino Gatti, l’avevo incontrato in Serie B, è migliorato tantissimo. Mi piace molto. Dell’Atalanta dico Djimsiti: è uno di quelli che rappresenta al meglio il gioco di Gasperini».

