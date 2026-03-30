Palladino Atalanta, avanti insieme: pronto il rinnovo! Intesa vicina per il tecnico, con cui il club programma il futuro: il piano della Dea

L’Atalanta vuole ripartire da Raffaele Palladino e consolidare il nuovo corso tecnico avviato dopo l’esonero di Ivan Juric. Arrivato sulla panchina nerazzurra lo scorso 11 novembre 2025, l’allenatore campano ha rapidamente conquistato la fiducia della famiglia Percassi, rilanciando la squadra in questi mesi e riportandola stabilmente in corsa per l’Europa. Il club bergamasco, infatti, considera il tecnico una figura centrale del progetto e starebbe già lavorando per blindarlo con un nuovo accordo. L’attuale contratto scade nel 2027, ma l’idea della società è quella di allungarlo fino al 2029, lanciando un segnale chiaro di continuità e programmazione.

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Atalanta Palladino, i risultati hanno convinto i Percassi

Il rendimento ottenuto da Palladino da novembre in poi ha rafforzato ulteriormente la sua posizione. L’Atalanta, che al momento del cambio in panchina occupava il 13° posto, ha saputo risalire la classifica fino a inserirsi nella lotta per le zone europee, costruendo anche un percorso credibile nelle coppe. Proprio questa crescita ha spinto il club a muoversi con anticipo, senza attendere l’estate per impostare i discorsi sul futuro. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime settimane e riportate da Calciomercato.com, l’incontro tra la dirigenza e l’entourage del tecnico c’è già stato, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. Il messaggio, però, resta netto: l’Atalanta vuole continuare con Palladino e aprire un ciclo tecnico duraturo.

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Rinnovo Palladino, la Dea vuole blindare il suo allenatore

La proposta di prolungamento fino al 2029 va letta anche in una chiave strategica. Oltre a premiare il lavoro svolto fin qui, la società punta a proteggersi dall’interesse di altri club e a costruire basi solide per il prossimo futuro. Il profilo di Palladino, allenatore giovane, ambizioso e già capace di incidere in tempi brevi, è considerato perfetto per una realtà come Bergamo, che da anni privilegia programmazione e crescita. In città qualcuno continua a evocare il passato e il nome di Gian Piero Gasperini, ma il club sembra aver scelto con decisione di guardare avanti. L’orizzonte è chiaro: proseguire con Palladino e dare continuità a un progetto che vuole restare competitivo in Italia e in Europa.