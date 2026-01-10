Palladino dopo Atalanta Torino: «Volevo una prestazione di carattere, sono orgoglioso. Le partite più difficili sono quelle che affronteremo, ti determinano i campionati»

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Sono molto soddisfatto, volevo una prestazione di carattere e grande personalità. Volevano vincere e si sono divertiti, mi rende felice. Sono orgoglioso di loro, mi spiace non averla chiusa prima ma la squadra ha avuto grande spirito. Sono contento per Pasalic che ha fatto un grande gol».

CALENDARIO – «Le partite più difficili sono quelle che affronteremo, ti determinano i campionati. Dobbiamo affrontarle sempre con quella mentalità vincente, solo così possiamo continuare ad andare forte. Chiunque gioca dimostra il suo valore, difendono da squadra vera quindi stiamo raggiungendo risultati importanti e siamo felici».

CONDIZIONE FISICA – «Siamo cresciuti fisicamente, la metodologia è differente rispetto a prima, voglio che vadano forti. Abbiamo avuto poco tempo ma avevamo bisogno di un cambio di ritmo. Possiamo migliorare nel cinismo sotto porta e questa partita ci insegna che le partite vanno chiuse prima».

MENO GOL FATTI RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Ovviamente ci lavoro, le occasioni le stiamo creando. Ovviamente a noi mancano anche giocatori importanti che ci portano dei gol, abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo alzare il livello, possiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti».