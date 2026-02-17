Palladino ottimista dopo Borussia Dortmund Atalanta: «Al ritorno possiamo fare due gol! Loro protestavano per ogni cosa, a me non piace…»

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Borussia Dortmund

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è stata Borussia Dortmund Atalanta, terminata sul risultato di 2 a 0. Il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, al termine del match ha commentato così il match ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Ci è mancato l’ultimo passaggio e un po’ di qualità, era il primo tempo ora ci aspetta il secondo. Come loro ci hanno fatto due gol possiamo farne anche noi, la analizzeremo e andremo a fare la partita di ritorno con grande intensità. Kovac? Non mi piace protestare, loro protestavano per ogni cosa, io lascio decidere gli arbitri nel bene e nel male, gli ho detto che bisogna lasciare più tranquilli gli arbitri, vanno fatti lavorare. Loro hanno davvero tutte le qualità, ma la nostra mentalità deve essere quella di avere coraggio, abbiamo studiato gli avversari, queste partite ci devono far capire la nostra forza. Non sarà facile rimontare ma ci crediamo, abbiamo i nostri tifosi che ci spingeranno, avremo una bolgia anche in casa nostra. Nel primo tempo eravamo lenti nella manovra, troppo prevedibili, dovevamo tenere la palla un po’ di più. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, seconda in Bundesliga a sei punti dal Bayern Monaco. Il nostro obiettivo è la rimonta, ci proveremo con tutte le nostre forze e armi, sono sicuro che a Bergamo ci sarà una bolgia. Loro sono stati molto cinici, il nostro sogno è di passare, se non ce la faremo avremo comunque sudato la maglia, queste partite ci fanno crescere».

