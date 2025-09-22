Pallone d'Oro 2025, Ousmane Dembelé è il vincitore di questa edizione - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé trionfa e scrive la storia del PSG

È ufficiale: Ousmane Dembélé è il vincitore del Pallone d’Oro 2025. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain conquista il premio individuale più prestigioso del mondo del calcio, coronando una stagione eccezionale con numeri da fuoriclasse e prestazioni decisive in ogni competizione.

Grande protagonista della straordinaria cavalcata del PSG in Champions League, Dembélé era considerato il favorito alla vigilia della cerimonia, e il verdetto finale ha confermato le aspettative. Il suo contributo al successo europeo della squadra francese è stato determinante, rendendolo il volto simbolo della stagione 2024-2025.

I numeri che hanno portato Dembélé alla conquista del Pallone d’Oro 2025 parlano da soli: 53 presenze stagionali, 35 gol e 16 assist. Una produzione offensiva di altissimo livello, che ha trascinato il PSG alla vittoria non solo in Europa, ma anche in ambito nazionale. La sua capacità di incidere nei momenti chiave, unita alla tecnica e alla velocità che da sempre lo contraddistinguono, lo hanno reso praticamente inarrestabile.

Il trionfo di Dembélé rappresenta anche una grande soddisfazione per il Paris Saint-Germain, che vede finalmente uno dei suoi giocatori sollevare il Pallone d’Oro dopo anni di investimenti e aspettative. Dopo la vittoria della Champions, il club parigino si gode un altro momento storico, grazie al proprio numero 10.

Dembélé succede allo spagnolo Rodri, vincitore del Pallone d’Oro nel 2024, e con questo riconoscimento entra ufficialmente nell’élite del calcio mondiale. La sua è una storia di talento, perseveranza e riscatto: dopo anni segnati da infortuni e alti e bassi, l’esterno francese è riuscito a trovare continuità e a imporsi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Il Pallone d’Oro 2025 sancisce non solo un successo personale, ma anche un segnale forte per il futuro: Dembélé è tornato ai vertici e sembra intenzionato a restarci. In un’epoca calcistica ricca di stelle emergenti e campioni affermati, la sua affermazione è il simbolo di una rinascita tecnica e mentale.

Con questa vittoria, Ousmane Dembélé entra nella leggenda. E il suo nome sarà per sempre legato al Pallone d’Oro 2025, una delle edizioni più competitive e spettacolari degli ultimi anni.