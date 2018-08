Neanche James Pallotta si è risparmiato nel rispondere ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli aveva dichiarato che la Roma e il Liverpool avessero stessi proprietari, questione a cui poi aveva prontamente ribattuto Mauro Baldissoni. Poco fa, il numero uno giallorosso ha detto la sua tramite il canale Twitter inglese dell’A.S. Roma. «Ma che cosa si fuma De Laurentiis a Napoli? Se riparla con quell’uccellino, magari gli dirà che siamo i proprietari anche di Barcellona e Bayern». Una polemica che non sembra placarsi, e che non fa altro che caricare ancora di più la tensione a 24 ore dall’inizio della Serie A tra due squadre che si preannunciano protagoniste.

Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ 🐦

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2018