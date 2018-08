Pallotta re di plusvalenze: mai così tante nella storia della Roma

Con le cessioni di Nainggolan, Alisson e Strootman si è arrivati a 430 milioni: cifra mai raggiunta dalla Roma

I tifosi della Roma non ne saranno contenti visto che la politica societaria condotta da Pallotta non ha trovato il loro parere favorevole, ma quello stabilito dalla Roma a stelle e strisce rimane comunque un record. Il club sta per chiudere questa sessione di calciomercato con delle plusvalenze da record. La fresca cessione di Kevin Strootman all’Olympique Marsiglia ha infatti prodotto un ulteriore guadagno per il club (circa 18 milioni di euro), che va ad aggiungersi ai 57,5 milioni dell’affare Alisson, la plusvalenza più ricca dei giallorossi sotto la gestione americana di James Pallotta (dal 2012).

Le ultime due cessioni, che andranno però a incidere sull’esercizio in scadenza 30 giugno 2019, a differenza di quella di Radja Nainggolan all’Inter, la cui plusvalenza dovrebbe cadere invece nel bilancio chiuso al 30 giugno 2018, sono tra le dieci più favorevoli degli ultimi sei anni. Nel dettaglio, con la vendita del centrocampista olandese a Garcia, la Roma di Pallotta ha incassato dalle cessioni circa 435 milioni di euro in plusvalenze. Una cifra incredibile che certifica la bontà del lavoro portato avanti da Pallotta e Monchi.