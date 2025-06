Palmeiras-Botafogo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lincoln Financial Field la sfida del Mondiale per Club Palmeiras-Botafogo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Palmeiras-Botafogo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Palmeiras (3-4-3): Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Torres, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Flaco Lopez, Mauricio. Allenatore: Ferreira.

Botafogo (4-2-3-1): John Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Allan; Igor Jesus. Allenatore: Renato Paiva.

Orario e dove vederla in tv

Palmeiras-Botafogo si gioca alle ore 18:00 di sabato 28 giugno per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Verrà trasmessa gratuitamente in streaming su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.