Palmeiras-Porto: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Palmeiras-Porto: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al MetLife Stadium di New York si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Palmeiras-Porto. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Nehuen Perez, Eustaquio, Marcano; Joao Mario, Varela, Vieira, Moura; Pepe, Omorodion, Mora. Allenatore: Anselmi.

Palmeiras (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Allan, Rios, Emiliano Martinez, Piquerez; Estevao, Torres; José Manuel Lopez. Allenatore: Ferreira.

Orario e dove vederla in tv

Palmeiras-Porto si gioca alle ore 00:00 di lunedì 16 giugno per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in streaming su DAZN per gli abbonati tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.