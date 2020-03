Paltrinieri si racconta: «Mi sento come la Juve»

Gregorio Paltrinieri ha parlato durante l’ultima puntata di A casa con la Juve insieme a Fabio Paratici, Claudio Zuliani ed Enrico Zambruno

Gregorio Paltrinieri è stato ospite di Claudio Zuliani ed Enrico Zambruno nel format “A Casa con la Juve”. Queste le parole del nuotatore italiano.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

PALTRINIERI – «Mi sento come la Juve, quando la gente comincia a dire che dovresti vincere io cerco di estraniarmi e pensare solo a me, ed è questo il peso, quando la gente si aspetta tanto. Bello godersi però ogni piccolo particolare. Ascolto un po’ di musica rap e vicina al mondo R’n’B. Tre consigli per restare a casa? Il mio film preferito, ovvero “Whiplash”. Poi ho visto “Ultras” su Netflix, molto bello. E poi “Space Jam”, un grande classico».