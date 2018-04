Mario Sconcerti, come da par suo, ha scritto sui temi del campionato, concentrandosi stavolta sulla corsa ad un posto in Champions League, che vede impegnate Inter, Lazio e Roma

Non c’è soltanto la lotta Scudetto a tenere banco in Serie A, ma anche quella per i due restanti posti per la prossima Champions League. Inter, Lazio e Roma si stanno contendendo l’accesso al torneo per club più importante al mondo così come degli introiti economici non indifferenti. Sconcerti, sulle colonne de Il Corriere della Sera, ha fatto il punto della situazione partendo proprio dai numeri della squadra di Spalletti: «L’Inter è quella che è migliorata di più. Già adesso ha 63 punti, uno in più rispetto a tutto lo scorso anno. Ha perso la metà delle partite di Roma e Lazio, 4 contro 7, ha la seconda miglior difesa».

Numeri che ne fanno, di fatto, la favorita in questa corsa a tre. E, nonostante ad andare in gol con regolarità siano soltanto Ivan Perisic e Mauro Icardi, la media di 1.63 gol a partita è da Scudetto. Ma ancor di più un altro dato: «Molto difficile diventare squadra se segnano solo in due, Icardi e Perisic, mancano le fondamenta stesse del gioco. Eppure l’Inter nei risultati squadra lo è stata. Solo 4 sconfitte, un anno fa Allegri ha vinto lo Scudetto perdendo 5 volte». Magari se i pareggi non fossero stati 12, ma un po’ di meno, staremmo a parlare di altri obiettivi. Che paradosso!