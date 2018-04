Inter, Icardi aggancia Ibra e Ronaldo: ora insegue la storia

Mauro Icardi vuole segnare ancora: ha già raggiunto Zlatan Ibrahimovic e Ronaldo in una classifica particolare e vuole diventare il miglior cannoniere dell’Inter in una singola annata

Con il gol contro il Cagliari, Mauro Icardi è salito a quota venticinque reti nella attuale Serie A. Ha battuto il suo precedente record di marcature in una singola stagione – ventiquattro, l’anno scorso – e ha eguagliato Zlatan Ibrahimovic e Ronaldo. Se si considerano i calciatori dell’Inter in epoca recente, nessuno ha mai fatto più di venticinque gol in un campionato. Ibra e il Fenomeno si sono fermati a venticinque, e curiosamente al brasiliano quella quota non servì neppure per vincere il titolo di capocannoniere. Icardi va a caccia di Immobile della Lazio e spera in un altro gol per poter diventare il miglior marcatore dell’Inter in una singola annata, almeno per quanto concerne i tempi moderni. Da decenni, infatti, un calciatore dell’Inter non sfonda i venticinque gol.

Chi c’è davanti a Mauro Icardi

Per la precisione, sono cinquantanove anni che un giocatore dell’Inter non segna così tanto. Antonio Angelillo nel 1958-59 siglò trentatré gol in altrettante partite: rimane tuttora il record di un interista in campionato, mentre da due anni non è più il record di marcature in Serie A perché Gonzalo Higuain glielo scippò ai tempi del Napoli. Altri super goleador interisti si ritrovano andando a ritroso nel tempo. Istvan Nyers, per esempio, nel 1949-50 marcò trenta volte, trentuno l’anno successivo. Nel 1929-30 Giuseppe Meazza, invece, esultò in trentuno circostanze, mentre l’anno prima erano state trentatré anche se il campionato non era a girone unico. Icardi ha di fronte a sé cinque partite e una serrata corsa per la Champions League: l’obiettivo è staccare Ibrahimovic e Ronaldo, ma l’argentino sta facendo un pensierino anche a riprendere Immobile. Con altri tre gol, inoltre, migliorerebbe il suo score in tutte le competizioni. Nel 2014-15 fece ventisette reti totali, ora è a venticinque anche se solo in Serie A.