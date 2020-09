Parametri zero di lusso, quante occasioni sul mercato: da Borja Valero a Bonaventura

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui parametri zero sul mercato: tantissime occasioni

Il mercato dei parametri zero è da sempre uno dei più interessanti da sondare e da cui pescare occasioni redditizie. Mai come quest’anno, però, gli svincolati di lusso hanno nomi così importanti.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: Edinson Cavani e Mario Mandzukic sono ancora incredibilmente senza una maglia. Lo stesso vale per Mario Balotelli, che si è svincolato dal Brescia da poche ore e attende una chiamata dall’Italia che stenta ad arrivare. Bonaventura ha scelto la Fiorentina mentre Borja Valero dovrà sciogliere presto le riserve e decidere se andare al Verona o al Genoa. Lucas Biglia aspetta notizie dal Torino di Giampaolo. Anche Bertolacci, con un passato rossonero, è al centro di una bagarre tra neopromosse ambiziose come Crotone e Spezia.

Tantissimi gli attaccanti a piede libero. Destro (attualmente svincolato) rimarrà al Genoa e presto potrebbe raggiungerlo Fabio Borini. Ha voglia di tornare a sorridere e indicare gli occhi dopo i gol Giampaolo Pazzini: la celebre esultanza può tornare di moda sempre in Liguria ma a La Spezia, dove Italiano sta valutando con attenzione la sua candidatura.

Tornerebbe volentieri in Serie A Mario Mandzukic, chiacchieratissimo nelle scorse settimane nel casting offensivo della Fiorentina. Più difficile che riesca a coronare il sogno di un ritorno Alexandre Pato. Il brasiliano spera ancora in una chiamata dall’Italia, che difficilmente arriverà. Potrebbe non esserci spazio nell’attacco del Milan per un big come Mario Gotze. Nelle idee del tedesco i rossoneri erano il club giusto per dire addio alla Bundesliga, ma i sondaggi sono rimasti tali e la trattativa non è decollata. Infine lo svedese Hiljemark è stato lasciato libero dalla Dinamo Mosca e ha subito puntato gli occhi verso l’Italia dopo gli anni a Genova.