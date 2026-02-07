Paratici a Dazn: «Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo, ecco cosa ho detto ai ragazzi»

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha espresso le proprie emozioni per il ritorno in Serie A prima del match col Torino

Intervenuto nel corso del prepartita di Fiorentina Torino, il nuovo direttore sportivo della Viola, ex dirigente di Juventus e Tottenham, non ha nascosto la propria emozione per il suo ritorno in Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IL MIO RITORNO IN SERIE A – «È bello essere tornato. Sono belle serate quelle di calcio, una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela appieno e di viverla al 100%».

CONFRONTO CON LA SQUADRA? – «Non dovevo dirgli troppe cose perché abbiamo un allenatore bravissimo, la mia è stata solo una presentazione ma essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. L’unica cosa che gli ho detto è che dovremo stare qui e soffrire perché da queste situazioni non esci neanche con un mese di buone prestazioni, dobbiamo restare concentrati e portare a casa l’obiettivo che è la salvezza della Fiorentina».

