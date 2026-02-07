Connect with us
Paratici a Dazn: «Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo, ecco cosa ho detto ai ragazzi»

2 ore ago

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha espresso le proprie emozioni per il ritorno in Serie A prima del match col Torino

Intervenuto nel corso del prepartita di Fiorentina Torino, il nuovo direttore sportivo della Viola, ex dirigente di Juventus e Tottenham, non ha nascosto la propria emozione per il suo ritorno in Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IL MIO RITORNO IN SERIE A – «È bello essere tornato. Sono belle serate quelle di calcio, una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela appieno e di viverla al 100%».

CONFRONTO CON LA SQUADRA? – «Non dovevo dirgli troppe cose perché abbiamo un allenatore bravissimo, la mia è stata solo una presentazione ma essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. L’unica cosa che gli ho detto è che dovremo stare qui e soffrire perché da queste situazioni non esci neanche con un mese di buone prestazioni, dobbiamo restare concentrati e portare a casa l’obiettivo che è la salvezza della Fiorentina».

