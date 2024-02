Parc des Princes, la sindaca di Parigi contro il PSG: «Non è in vendita»

Le parole di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, sul tentativo del PSG di vendere Il Parc des Princes: «Lo stadio è un bene dei parigini»

Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, ha risposto al PSG dopo il tentativo del club di mettere in vendita il Parc Des Princes, lo stadio cittadino del club, che secondo la proprietà qatariota non è adatto alla squadra. In molte occasione El-Nasser ha rivolto delle critiche pesanti alla giunta della capitale francese, accusandola di voler sabotare la sua proprietà. Di seguito le sue parole a Ouest-France.

«lo ripeto oggi una buona volta per tutte non ci sarà alcuna vendita del Parc des Princes, si tratta di un patrimonio dei parigini. L’argomento è chiuso. Il Comune è stato trascinato in questa vicenda in modo piuttosto violento durante i Mondiali in Qatar, quando ci accusarono di impedire al club di svilupparsi. Più di recente, sono state pronunciate frasi offensive. Questo non è serio. Io amo il calcio e il PSG e lo ripeto: noi siamo pronti a studiare e accompagnare delle trasformazioni dello stadio».