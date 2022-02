Parma, Buffon: «Mai pentito di questa scelta. Ora cerchiamo un’impresa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sky Sport ha mostrato un’anteprima di un’intervista realizzata a Gianluigi Buffon. Le parole del portiere del Parma

Gigi Buffon ha concesso un’intervista a Sky Sport. Questo il primo stralcio delle dichiarazioni del portiere del Parma.

PARMA – «Non c’è stato giorno in cui mi sono pentito di questa scelta. Sento dentro l’energia e òa responsabilità di chi sa che deve dare di più per raggiungere quello che a oggi sembra irrealizzabile. L’unico modo per cercare di dare una sterzata alla stagione è trovare 2-3 vittorie consecutive che permettono di acquisire la convinzione su quelle che ad oggi sono speranze e sensazioni di essere sulla strada giusta e di essere un’ottima squadra. Finché il risultato non ti dà la prova, resti sul limbo. Siamo sulla strada giusta, non so se è tardi. Da qui alla fine possiamo cercare di compiere un’impresa. Questo deve essere lo stimolo che deve contagiare tutti».