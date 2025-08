Parma, che colpo di mercato! Preso dal Troyes l’erede di Koulibaly, il comunicato

Parma, che colpo di mercato! Ufficiale l’acquisto dal Troyes dell’erede di Koulibaly, il comunicato del club ducale

Il Parma Calcio ha ufficializzato, attraverso il proprio sito, l’ingaggio del difensore centrale senegalese Abdoulaye Ndiaye. Il giocatore classe 2002 arriva dal club francese ES Troyes AC, con cui ha collezionato presenze importanti nel campionato transalpino. L’acquisizione di Ndiaye rappresenta un investimento strategico da parte della società ducale, che punta su giovani talenti dal forte potenziale. Il soprannome “La giovane roccia” e il confronto con Koulibaly

Ndiaye, cresciuto nelle giovanili del Dakar Sacré-Cœur prima di trasferirsi in Europa, è noto in patria con il soprannome “le jeune roc” — “la giovane roccia”. Il nomignolo non è casuale: alto 1,95 metri e con una struttura fisica imponente, il ventunenne incarna perfettamente il profilo del difensore roccioso. Le sue caratteristiche atletiche e la capacità di leggere il gioco hanno suscitato paragoni con Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e attualmente in forza all’Al-Hilal, considerato uno dei migliori centrali africani dell’ultimo ventennio.

Un’eredità importante da raccogliere

Durante la recente Coppa d’Africa, Ndiaye ha avuto l’opportunità di affiancare Koulibaly, con il quale ha stretto un primo contatto professionale. L’ammirazione è reciproca: il giovane difensore ha più volte citato l’ex capitano del Senegal come fonte d’ispirazione. In patria, la stampa sportiva e i tifosi vedono in lui il naturale successore, capace di proseguire la tradizione di grandi interpreti africani del ruolo.

Obiettivo Parma: costruire una difesa solida e proiettata al futuro

Con il suo arrivo, il Parma rafforza il reparto arretrato e dimostra l’intento di costruire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, con l’ambizione di tornare presto nella massima serie. L’innesto di Ndiaye potrebbe rivelarsi cruciale nella stabilità difensiva e nel percorso di crescita del club.

COMUNICATO – Parma Calcio annuncia che Abdoulaye Ndiaye è stato acquistato a titolo definitivo dall’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.Nato a Boune, in Senegal, Abdoulaye cresce calcisticamente in Francia, dove mette in mostra le sue doti atletiche e fisiche, oltre che una grande tecnica. Difensore centrale, di piede sinistro, con lo Stade Brestois 29, con cui ha giocato in prestito l’ultima stagione, ha esordito in Champions League, dimostrando la sua adattabilità al calcio internazionale europeo. E da oggi è pronto a scrivere una nuova pagina di storia per la difesa gialloblu