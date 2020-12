Parma, Carli: «Se ci salviamo, avremo un futuro importante»

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha commentato ai microfoni di parmalive.com le ambizioni del club gialloblù: le sue parole

«Il problema del Parma è quest’anno. Se il Parma, anche con sofferenza, si salverà sono convinto avrà un futuro davvero importante. Tutto quello che si è seminato si raccoglierà. In questo momento il progetto ha una luce da seguire, la salvezza, che ci farà diventare un progetto ambizioso. Abbiamo una grande struttura, a Parma c’è una qualità della vita straordinaria, siamo una squadra seria e la società è forte e senza debiti, e vuole investire sui giovani: c’è tutto per essere un punto di riferimento per il calcio italiano. Ma tutto passa da questa annata, sarà difficile, dobbiamo salvarci in ogni modo quest’anno. Se il Parma si salva quest’anno, e si salverà, avremo un futuro importante. Al di là che ci sia Carli o un altro, perché la linea tracciata è una linea che porterà ad un futuro importante».