Parma, Cuesta: «Roma non si costruisce in tre giorni. Mi aspetto una squadra…». Le parole in conferenza del tecnico dei ducali

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Parma si appresta a disputare la sua terza partita del girone d’andata, con l’incontro fissato per domani pomeriggio alle ore 15. La squadra è alla ricerca del primo successo stagionale e punta a invertire la rotta rispetto ai recenti scontri diretti contro il Cagliari, avversario di giornata.

Nelle prime due partite, la formazione guidata da Carlos Cuesta ha messo in mostra una buona organizzazione difensiva, ma per superare i rossoblù sarà necessario un passo in avanti anche nel reparto offensivo. Il tecnico Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i temi della partita e presentare la sfida ai media.

SFIDA SALVEZZA – «È una partita importante come tutte. Tutte le partite hanno lo stesso valore. Siamo concentrati al massimo per questa sfida».

SOSTA – «Abbiamo avuto del tempo e abbiamo avuto delle assenze. È stato un periodo importante per affinare e iniziare. Adesso abbiamo una certezza di chi saremo fino alla fine. Possiamo cominciare il percorso con stabilità. Stiamo trovando aspetti importanti su quello che sarà il nostro modo di fare».

VERSO PARMA-CAGLIARI – «Il percorso è iniziato settimane fa, è vero che c’erano giocatori con le nazionali ma bisogna aspettarsi un Parma simile e proveremo alcuni aspetti che proveremo a far meglio. E’ un percorso, Roma non si costruisce in tre giorni, quando provi a sviluppare certi aspetti hanno bisogno di più tempo. Mi aspetto un Parma simile a quello con l’Atalanta. Il Cagliari ha idee chiarissime, ho visto il Cagliari di Pisacane e lo rappresenta, molto compatti e con tanta verticalità. Hanno un buon gioco d’attacco quando costruiscono da dietro, sarà difficile ma dobbiamo essere bravi».

ORISTANIO E CUTRONE DIETRO PELLEGRINO – «È già stato fatto quindi possiamo rivederlo. Ma possiamo fare anche cose che non abbiamo mai fatto. Si vedrà».

DIFESA A TRE – «Il punto di partenza sono sempre i giocatori. In funzione ai giocatori, l’allenatore deve aiutare il massimo possibile a esprimersi e aiutarli a essere concreti e competitivi. Abbiamo sentito da subito fosse la cosa giusta».