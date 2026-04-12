Serie A
Parma, Cuesta prima del match con il Napoli: «Dobbiamo centrare il risultato. Elphege deve essere se stesso, vi svelo questo su di lui»
Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match con il Napoli: le parole del tecnico del club ducale
Carlos Cuesta a DAZN prima di Parma Napoli. Le sue dichiarazioni.
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PARTITA D’ANDATA – «Farà parte di quello che dovremo fare per centrare il risultato, ma dobbiamo esser bravi nella gestione della palla per creare occasioni e provare a far gol».
ELPHEGE – «Deve esser se stesso, ha caratteristiche diverse da Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare la squadra avversaria, ha questa capacità e deve sfruttarla. Il contesto chiederà che sappia dare respiro alla squadra, scaricare per farci progredire. Le sue caratteristiche ci possono aiutare, speriamo ci possa dare una grande mano e siamo convinti che lo farà».
ATTACCO LEGGERO – «Si può avere caratteristiche diverse, pensiamo che quando devi fare altre scelte, nel ruolo di numero nove serve anche saper dare profondità, soprattutto quando provi a creare superiorità numerica dentro il campo. Oggi, per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo deciso di dare continuità ad un profilo di una punta più classica».
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