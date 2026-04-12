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Serie A

Parma, Cuesta prima del match con il Napoli: «Dobbiamo centrare il risultato. Elphege deve essere se stesso, vi svelo questo su di lui»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 ore ago

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cuesta

Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match con il Napoli: le parole del tecnico del club ducale

Carlos Cuesta a DAZN prima di Parma Napoli. Le sue dichiarazioni.

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PARTITA D’ANDATA – «Farà parte di quello che dovremo fare per centrare il risultato, ma dobbiamo esser bravi nella gestione della palla per creare occasioni e provare a far gol».

ELPHEGE «Deve esser se stesso, ha caratteristiche diverse da Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare la squadra avversaria, ha questa capacità e deve sfruttarla. Il contesto chiederà che sappia dare respiro alla squadra, scaricare per farci progredire. Le sue caratteristiche ci possono aiutare, speriamo ci possa dare una grande mano e siamo convinti che lo farà».

ATTACCO LEGGERO«Si può avere caratteristiche diverse, pensiamo che quando devi fare altre scelte, nel ruolo di numero nove serve anche saper dare profondità, soprattutto quando provi a creare superiorità numerica dentro il campo. Oggi, per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo deciso di dare continuità ad un profilo di una punta più classica».

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