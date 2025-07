Parma, Delprato parla dal ritiro: «Cuesta? Ci stiamo conoscendo, ma siamo contenti. Su Leoni dico questo»

Parma, Delprato dal ritiro: «Cuesta? Ci stiamo conoscendo, ma siamo contenti. Su Leoni dico questo». Le dichiarazioni del capitano

Dal ritiro estivo in Austria, il capitano del Parma Enrico Delprato ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, delineando le ambizioni della squadra per la nuova stagione. Il difensore classe 1999, punto di riferimento per i gialloblù grazie alla sua versatilità e leadership, ha espresso entusiasmo per il lavoro svolto finora e fiducia nel gruppo.

RITIRO – «Sta andando bene, si sta facendo un po’ di fatica ma è normale. Ci sono un po’ di allenamenti da fare, ma quando si è con i compagni si sta sempre bene»

CUESTA – «Ci stiamo conoscendo, è arrivato da poco ma la cosa che mi sta stupendo è l’entusiasmo che ha, l’energia che trasmette. Ci sta parlando spesso, anche individualmente: è una cosa che fa sempre piacere quando l’allenatore ti si avvicina per parlarti. Poi per il resto stiamo lavorando, toccando tutti gli aspetti del calcio. Ci stiamo conoscendo, ma siamo contenti»

LEONI – «Le prestazioni che ha fatto l’anno scorso sono tutti gli occhi di tutti. Noi lo conosciamo profondamente, e colpisce che sia uno che lavora sempre al massimo. È la cosa più importante, deve continuare ad avere questa tranquillità, questa spensieratezza. È veramente giovanissimo, con doti fisiche e atletiche importanti. Sono contento di averlo come compagno, lui si trova bene con noi ed è un valore aggiunto. Stupisce che, nonostante la giovane età, non si perda in chiacchiere, ma sia focalizzato sul lavoro quotidiano»

GIOVANI – «“È bello, avere giovani, magari di diverse culture, ti dà qualcosa in più. Stiamo creando gruppo: la squadra non è cambiata tantissimo rispetto all’anno scorso, con molti ragazzi ci conosciamo da tempo e abbiamo maturato un po’ di esperienza anche in un gruppo molto giovane»

CAPITANO – «È stato un privilegio, più che altro per la persona che è Gigi. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo come compagno di squadra, quando lo conosci di persona capisci quanto sia eccezionale. Portare la fascia di capitano in una squadra come il Parma è straordinario»