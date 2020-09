Kyle Krause, presidente del Parma, ha “ufficializzato” un colpo di mercato in entrata del club crociato sui social: «l mio primo acquisto da presidente. Riuscite ad indovinare quale giocatore ha firmato?».

Didascalia che accompagna una foto dove si vede il numero uno del club intento a firmare un contratto. Manca solo l’ufficialità del club per scoprire di chi si tratta.

My first signing as President. Can you guess what player we signed?#ForzaParma pic.twitter.com/O9R5TnxYT3

