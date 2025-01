Parma Lecce, le dichiarazioni di Giampaolo nel post partita

Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, nel post gara del match contro il Parma di Pecchia. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Parma del tecnico Fabio Pecchia. Di seguito le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – ‭«Nel computo generale delle cose la squadra mi è piaciuta, potrebbe esser stata la miglior partita fin qui. Siamo stati bene in campo nelle difficoltà, qualche errore c’è stato ma abbiamo giocato senza paura e siamo stati pericolosi. Sono stati bravi i ragazzi. Continuità? Credo che la sfida con l’Inter fosse quasi ingiocabile tecnicamente e con il fisico. Non puoi aspettare però l’avversario: anche se sai di poter perdere, devi comunque provare a mostrare le proprie qualità. La partita di oggi non era semplice: forte davanti e organizzata, bisognava fare tante cose bene. Faccio complimenti alla mia squadra, i ragazzi sono stati molto attenti»

KRSTOVIC – Questo è un giocatore forte che diventerà ancora più forte nel corso del tempo. Sa fare tutto: nel breve tempo, riscuoterà il successo che merità a patto che mantenga umiltà e attenzione. Non solo lui: anche altri hanno dato modo di mostrare le qualità importanti