Parma, parla Maresca: «Lecce? Vogliamo partire con il piede giusto. Mercato? La società sta facendo di tutto per accontentarmi»

Il Parma si prepara al primo impegno ufficiale della nuova stagione. La squadra di Maresca affronterà il Lecce nella in Coppa Italia. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua squadra.

FORMAZIONE – «Iniziano le gare che contano e mi viene da dire finalmente dopo un mese di preparazione. Ho quasi tutti a disposizione, compresi gli ultimi arrivati Correira e Tutino, anche se non tutti stanno benissimo, ma qualcuno potrà giocare almeno uno spezzone. Domani in porta ci sarà Colombi perché Buffon ha un problema, ma sono tranquillo sotto questo punto di vista perché abbiamo dei portieri che danno ampie garanzie».

LECCE – «Ho visto le gare che ha fatto, è una squadra molto aggressiva, a cui piace giocare e sarà un buon test per capire a che punto siamo. Le sensazioni sono buone, poi logicamente è la prima gara ufficiale e si spera di iniziare col piede giusto. Sarà importante far bene, provare a vincere, passare il turno e fare una buona gara. L’ho detto sin dal primo giorno, l’idea è quella di voler far sempre la gara. Nelle amichevoli ci siamo riusciti a tratti, il nostro obiettivo è quello di avere il controllo della gara per tutti i 90».

SERIE B – «Ho visto diverse gare e devo dire che ci sono tante squadre con una buona organizzazione. Vedo che tanti provano a chiudersi, riducendo gli spazi per gli avversari, ma se siamo bravi possiamo creare degli spazi, altrimenti faremo fatica. Sarà un campionato tosto, che non si vince solo perché si hanno giocatori importanti in rosa, serve un insieme di cose e se pensassimo di poter vincere solo per il nome che portiamo faremmo un grave errore».

MERCATO – «La società sta accontentandomi sul mercato e io cercherò di migliorare la squadra che avrò a disposizione e vincere le gare».